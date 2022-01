Bollette, Codacons studia mega-ricorso per milioni di italiani (Di giovedì 13 gennaio 2022) Negli ultimi 9 mesi le tariffe del gas hanno subito un aumento complessivo del +84,4%, mentre l’elettricità è cresciuta del +86,9%. Questo significa che ogni singola famiglia si ritrova a spendere +1.119 euro sulle Bollette dell’energia, senza contare i possibili futuri aumenti che Arera potrebbe disporre nel corso del 2022. Tutto ciò, nonostante il Governo abbia messo in campo un totale di quasi 8 miliardi di euro per contrastare il caro-Bollette (1,2 miliardi a giugno, oltre 3 miliardi a settembre, e 3,8 miliardi nell’ultima Manovra), soldi che non sono bastati ad evitare ad evitare la stangata per le tasche dei consumatori. E proprio contro gli ultimi aumenti delle tariffe decisi da Arera il Codacons sta preparando un mega-ricorso al quale potranno aderire milioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Negli ultimi 9 mesi le tariffe del gas hanno subito un aumento complessivo del +84,4%, mentre l’elettricità è cresciuta del +86,9%. Questo significa che ogni singola famiglia si ritrova a spendere +1.119 euro sulledell’energia, senza contare i possibili futuri aumenti che Arera potrebbe disporre nel corso del 2022. Tutto ciò, nonostante il Governo abbia messo in campo un totale di quasi 8 miliardi di euro per contrastare il caro-(1,2 miliardi a giugno, oltre 3 miliardi a settembre, e 3,8 miliardi nell’ultima Manovra), soldi che non sono bastati ad evitare ad evitare la stangata per le tasche dei consumatori. E proprio contro gli ultimi aumenti delle tariffe decisi da Arera ilsta preparando unal quale potranno aderiredi ...

Advertising

italiaserait : Bollette, Codacons studia mega-ricorso per milioni di italiani - sulsitodisimone : Bollette, Codacons studia mega-ricorso per milioni di italiani - fisco24_info : Bollette, Codacons studia mega-ricorso per milioni di italiani: Il presidente Rienzi all'Adnkronos: 'Aumento è un m… - fisco24_info : Energia, Codacons: extra profitti a famiglie in difficoltà: Rienzi: 'Proposta giusta per contrastare il caro bollet… - Sestopoterecom : Calano le vendite al dettaglio. Codacons: Con il ‘caro bollette’ le famiglie rallentano i consumi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Codacons Bollette, Codacons studia mega - ricorso per milioni di italiani In base alle stime del Codacons, gli aumenti delle bollette di luce e gas manterranno l'inflazione attorno al +3% nel corso del 2022, causando una stangata per gli italiani pari in media a +1.197 ...

Produzione industriale, Codacons: bene dati novembre ma attenzione da caro prezzi e bollette ...3% su anno, ma sull'industria italiana pende la spada di Damocle del caro - bollette e della ripresa dell'inflazione che potrebbero rallentare la ripresa economica del paese. Lo afferma il Codacons, ...

Bollette, Codacons studia mega-ricorso per milioni di italiani Adnkronos Bollette, Codacons studia mega-ricorso per milioni di italiani Negli ultimi 9 mesi le tariffe del gas hanno subito un aumento complessivo del +84,4%, mentre l’elettricità è cresciuta del +86,9%. Questo significa che ogni singola famiglia si ritrova a spendere +1.

Produzione industriale oltre livelli pre-Covid del +3,1%. Brunetta: verso pil +6,5% A novembre 2021 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dell'1,9% rispetto alla flessione dello 0,5% di ottobre e contro il +0,5% ipotizzato dagli economisti. +6,3% in term ...

In base alle stime del, gli aumenti delledi luce e gas manterranno l'inflazione attorno al +3% nel corso del 2022, causando una stangata per gli italiani pari in media a +1.197 ......3% su anno, ma sull'industria italiana pende la spada di Damocle del caro -e della ripresa dell'inflazione che potrebbero rallentare la ripresa economica del paese. Lo afferma il, ...Negli ultimi 9 mesi le tariffe del gas hanno subito un aumento complessivo del +84,4%, mentre l’elettricità è cresciuta del +86,9%. Questo significa che ogni singola famiglia si ritrova a spendere +1.A novembre 2021 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dell'1,9% rispetto alla flessione dello 0,5% di ottobre e contro il +0,5% ipotizzato dagli economisti. +6,3% in term ...