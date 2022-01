Australian Open 2022, il tabellone di Camila Giorgi. Scontro al 3° turno con Ashleigh Barty (Di giovedì 13 gennaio 2022) Seppur al termine di una lunga attesa, si è tenuto a Melbourne (Australia) il sorteggio dei tabelloni (maschile e femminile) degli Australian Open, il primo Slam del 2022. Le attenzioni erano tutte su Novak Djokovic, al centro di un vero e proprio caso, e allo stato attuale delle cose la presenza del n.1 del mondo è stata confermata. Non vi erano dubbi invece su faro del main draw, Ashleigh Barty, che guida la pattuglia rosa del Major con la voglia di trionfare tra le mura amiche. In casa italiana, la n.1 del Bel Paese Camila Giorgi potrebbe incrociare proprio l’Australiana nel suo percorso, ma andiamo con ordine. La russa Anastasija Potapova sarà la prima avversaria e non ci sono precedenti tra le due, pertanto Camila dovrà scoprire ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Seppur al termine di una lunga attesa, si è tenuto a Melbourne (Australia) il sorteggio dei tabelloni (maschile e femminile) degli, il primo Slam del. Le attenzioni erano tutte su Novak Djokovic, al centro di un vero e proprio caso, e allo stato attuale delle cose la presenza del n.1 del mondo è stata confermata. Non vi erano dubbi invece su faro del main draw,, che guida la pattuglia rosa del Major con la voglia di trionfare tra le mura amiche. In casa italiana, la n.1 del Bel Paesepotrebbe incrociare proprio l’a nel suo percorso, ma andiamo con ordine. La russa Anastasija Potapova sarà la prima avversaria e non ci sono precedenti tra le due, pertantodovrà scoprire ...

