Amadori | Resto del Carlino | licenziata Francesca la nipote del fondatore

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) -, ladi Francesco, ildel gruppo omonimo, è statadall'azienda cooperativa. Lo rileva l'edizione di Cesena de 'Ildel'. "L'avviso dell'interruzione con effetto immediato del rapporto di lavoro (era responsabile della comunicazione del gruppo) - scrive il quotidiano - le è stata consegnata nella mattinata di martedì e la prima conseguenza è stata la convocazione di un'assemblea online dei soci di Romagna Iniziative, consorzio che raggruppa 13 delle più importanti realtà imprenditoriali romagnole per sostenere sport giovanile e cultura.ha illustrato la nuova situazione e ha dato le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amadori Resto

A dare la notizia è l'edizione deldel Carlino di Cesena, la città sede dell'impresa dove Francescaera la responsabile della comunicazione. Il consorzio operativo Gesco del gruppo ...A dare la notizia è stata l'edizione di Cesena, dove ha sede l'azienda, deldel Carlino . "Le regole sono valide per tutti i dipendenti" Francescaè stata per anni la responsabile della ...Roma, 13 gen. Francesca Amadori, la nipote di Francesco Amadori, il fondatore del gruppo omonimo, è stata licenziata dall'azienda cooperativa. Lo rileva l'edizi ...La nipote del noto imprenditore avicolo, per anni responsabile della comunicazione del gruppo, replica: 'Scelta ingiusta, farà causa' ...