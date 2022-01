Alfonso Signorini, sapete perché ha quella cicatrice lì? Tutta colpa di quel terribile episodio di violenza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Incredibile retroscena di . I dettagli. Alfonso Signorini è uno dei più noti giornalisti ed… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 gennaio 2022) Incredibile retroscena di . I dettagli.è uno dei più noti giornalisti ed… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : #Gfvip Rimprovera il razzismo di Katia Ricciarelli ma non lo punisce, condanna le offese ma non agisce di conseguen… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - zazoomblog : Alfonso Signorini: ecco il motivo della cicatrice sull’occhio da non credere - #Alfonso #Signorini: #motivo #della - ParliamoDiNews : Alfonso Signorini fuori dal GfVip ? Alla conduzione una donna | Gossip News Italia #alfonso #signorini #gfvip… - Debora040 : RT @seisicura: Vladimir l’avrebbe presa per quei 4 peli biondi tinti e l’avrebbe sbattuta fuori a calci in culo, ma purtroppo alla conduzio… -