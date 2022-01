Usa, nonostante processo di pace in corso i senatori dem propongono legge per militarizzare l’Ucraina con armi destinate a Kabul (Di mercoledì 12 gennaio 2022) All’interno del disegno di legge proposto dai senatori democratici statunitensi per prevedere nuove sanzioni contro la Russia è inserita anche la richiesta di provvedere all’armamento dell’Ucraina attraverso il “dirottamento” a Kiev di armamenti destinati, in origine, all’Afghanistan. Il testo della legge infatti recita che “durante l’anno fiscale 2022, gli Stati Uniti dovrebbero dare la priorità alla consegna di articoli per la difesa in eccesso all’Ucraina rispetto al trasferimento di tali articoli ad altri Paesi e regioni“. nonostante siano in corso incontri diplomatici per trovare una soluzione di compromesso e di pace per l’Europa orientale gli autori del documento impegnerebbero – entro 30 giorni dall’approvazione della legge – ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 12 gennaio 2022) All’interno del disegno diproposto daidemocratici statunitensi per prevedere nuove sanzioni contro la Russia è inserita anche la richiesta di provvedere all’armamento delattraverso il “dirottamento” a Kiev di armamenti destinati, in origine, all’Afghanistan. Il testo dellainfatti recita che “durante l’anno fiscale 2022, gli Stati Uniti dovrebbero dare la priorità alla consegna di articoli per la difesa in eccesso alrispetto al trasferimento di tali articoli ad altri Paesi e regioni“.siano inincontri diplomatici per trovare una soluzione di compromesso e diper l’Europa orientale gli autori del documento impegnerebbero – entro 30 giorni dall’approvazione della– ...

