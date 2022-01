Ultime Notizie Roma del 12-01-2022 ore 20:10 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in Italia una famiglia su due rinunce alle prestazioni sanitarie l’anno scorso metà delle famiglie italiane 50,2% ha rinunciato 9,4% in più rispetto al 2018 è uno dei dati contenuti nel bilancio di welfare delle famiglie italiane presentato a Roma in particolare la rinuncia prestazioni sanitarie rilevanti nel 2021 è stata del 13,4% con effetti potenzialmente significativi sulla salute dei vari componenti poco rassicuranti anche le altre voci 56,8% delle famiglie ha rinunciato a spese per l’assistenza agli anziani 50,4% spese per l’assistenza ai bambini l’educazione prescolare la 33,8 spese per l’istruzione finatti motivi la pandemia è stata inevitabilmente un acceleratore ma il processo era evidente già prima anche perché il 29% delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in Italia una famiglia su due rinunce alle prestazioni sanitarie l’anno scorso metà delle famiglie italiane 50,2% ha rinunciato 9,4% in più rispetto al 2018 è uno dei dati contenuti nel bilancio di welfare delle famiglie italiane presentato ain particolare la rinuncia prestazioni sanitarie rilevanti nel 2021 è stata del 13,4% con effetti potenzialmente significativi sulla salute dei vari componenti poco rassicuranti anche le altre voci 56,8% delle famiglie ha rinunciato a spese per l’assistenza agli anziani 50,4% spese per l’assistenza ai bambini l’educazione prescolare la 33,8 spese per l’istruzione finatti motivi la pandemia è stata inevitabilmente un acceleratore ma il processo era evidente già prima anche perché il 29% delle ...

