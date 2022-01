Roma, articoli e accessori per telefonia contraffatti in vendita nei negozi: sequestrati oltre mille pezzi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nell’ultimo periodo sono stati effettuato una serie di serrati controlli su Roma e Provincia, a opera dell’Ufficio Antifrode e Controlli della Direzione Territoriale per il Lazio e Abruzzo. Gli agenti si sono avvalsi del supporto dei militari del N.A.S. (Nucleo Territoriale Antisofisticazione) nonché dell’appoggio degli Uffici doganali di Roma 1 – Sezione di Ciampino, dell’Aquila e di Viterbo. Oggetto dell’indagine sono state le attività commerciali che vendono prodotti e accessori per cellulari e telefonia. articoli contraffatti: controlli a tappeto su Roma e provincia L’esito dei controlli ha portato al sequestro di oltre mille pezzi contraffatti delle più famose marche del settore. L’azione svolta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nell’ultimo periodo sono stati effettuato una serie di serrati controlli sue Provincia, a opera dell’Ufficio Antifrode e Controlli della Direzione Territoriale per il Lazio e Abruzzo. Gli agenti si sono avvalsi del supporto dei militari del N.A.S. (Nucleo Territoriale Antisofisticazione) nonché dell’appoggio degli Uffici doganali di1 – Sezione di Ciampino, dell’Aquila e di Viterbo. Oggetto dell’indagine sono state le attività commerciali che vendono prodotti eper cellulari e: controlli a tappeto sue provincia L’esito dei controlli ha portato al sequestro didelle più famose marche del settore. L’azione svolta ...

Advertising

fattoquotidiano : Sul #FattoQuotidiano di oggi, @lucadecarolis intervista l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino: “Basta tecnici, al Co… - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - acmilan : All updates related to new health and safety provisions for the match against Roma ? - RICORDIdiROMA : Foto appena pubblicata @ Ricordi Di Roma-Articoli Religiosi - lombardialive24 : ROMA (ITALPRESS) – Il rincaro delle bollette di luce e gas, l’aumento del costo delle materie prime e della spesa q… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma articoli Elezione Quirinale, Toti: "Berlusconi? Se ci sono le condizioni lo voteremo" Roma, 12 gennaio 2022 "Non c'è bisogno di convincermi a votare Berlusoni. Se ci saranno le condizioni noi lo voteremo" così il governatore della Liguria Giovanni Toti entrando alla Camera per il ...

Dalla laurea al Kenia, l'anno speciale del dottor Luca - Luca Maggi c'è stato da ragazzino ed una volta laureato in Biologia all'Università La Sapienza di Roma ha fatto le valigie e lasciato la sua Alatri per trasferirsi in Kenia . A soli 25 anni ha deciso ...

Roma, articoli e accessori per telefonia contraffatti in vendita nei negozi: sequestrati oltre mille pezzi Il Corriere della Città Azione Veneto: congressi provinciali A poco più di due anni dalla fondazione, Azione affronta il suo primo congresso e, da domani, i primi congressi provinciali anche in Veneto. In vista del congresso nazionale del prossimo 18 febbraio a ...

Banca Mediolanum lancia il nuovo fondo Mediolanum Circular Economy Opportunities Condividi questo articolo:Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Banca Mediolanum ha annunciato il lancio del fondo Mediolanum Circular Economy Opportunities, la nuova soluzione di investimento di Mediolanum Int ...

, 12 gennaio 2022 "Non c'è bisogno di convincermi a votare Berlusoni. Se ci saranno le condizioni noi lo voteremo" così il governatore della Liguria Giovanni Toti entrando alla Camera per il ...Luca Maggi c'è stato da ragazzino ed una volta laureato in Biologia all'Università La Sapienza diha fatto le valigie e lasciato la sua Alatri per trasferirsi in Kenia . A soli 25 anni ha deciso ...A poco più di due anni dalla fondazione, Azione affronta il suo primo congresso e, da domani, i primi congressi provinciali anche in Veneto. In vista del congresso nazionale del prossimo 18 febbraio a ...Condividi questo articolo:Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Banca Mediolanum ha annunciato il lancio del fondo Mediolanum Circular Economy Opportunities, la nuova soluzione di investimento di Mediolanum Int ...