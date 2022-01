Pier Silvio Berlusconi: "Tanti auguri Tg5, da 30 anni unico e autorevole" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 13 gennaio ricorre il trentesimo compleanno del Tg5 . 'Un punto di riferimento assoluto dell'informazione italiana - commenta Pier Silvio Berlusconi , amministratore delegato di Mediaset - . Trent'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 13 gennaio ricorre il trentesimo compleanno del Tg5 . 'Un punto di riferimento assoluto dell'informazione italiana - commenta, amministratore delegato di Mediaset - . Trent'...

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio Pier Silvio Berlusconi: "Tanti auguri Tg5, da 30 anni unico e autorevole" Il 13 gennaio ricorre il trentesimo compleanno del Tg5 . 'Un punto di riferimento assoluto dell'informazione italiana - commenta Pier Silvio Berlusconi , amministratore delegato di Mediaset - . Trent'anni di credibilità, modernità, innovazione conquistati grazie al lavoro di tutti i giornalisti del tg, del fondatore Enrico ...

