Piacenza | sui social centinaia di messaggi per i 4 ragazzi morti in auto | stasera rosario per Elisa

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo pensato di fare un Santodomani mercoledì 12 ore 20.30 nella chiesa di Calendasco per ricordare la nostra". Lo scrive su Facebook Antonella Grandini, madre diBricchi, 20 anni, la più giovane delle quattro vittime dell'incidente di Calendasco. Il secondo post pubblicato dopo l'incidente. Il primo era la condivisione di una foto dicon il suo fidanzato Costantino Merli, 23 anni, di Guardamiglio. Il ragazzo, anche lui rimasto incastrato nell'ribaltata nel fiume, era di origini ucraine ed era stato adottato. I due, insieme con William Pagani, 23 anni, di Castel San Giovanni (Lodi) e Domenico Di Canio, 22 annni, Borgonovo, si trovavano sulle sponde del fiume al ritorno della festa per il compleanno di William. "Sei la mia vita! -scrive ...

Advertising

genesdegenes : Dramma a #Piacenza 'Auto finisce nel fiume #Trebbia: 4 morti', tutti ragazzi sui vent'anni. - PiacenzaPress : Superlega – Gas Sales Piacenza-Tonno Callipo Vibo Valentia: l’informativa sui biglietti - PiacenzaPress : Superlega – Gas Sales Piacenza-Tonno Callipo Vibo Valentia: l’informativa sui biglietti - Piacenza_Online : Confesercenti Piacenza chiede interventi immediati per il turismo ormai al collasso. Fra le richieste proroga degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza sui

Piacenza24

Il gruppo: chi erano le vittime approfondimento, auto nelle acque del Trebbia: morti ... Quest'ultimo, prima dell'incidente, aveva postatosuoi social una foto con la dida: "Dobbiamo fare ...Tasso di ricovero Inizia a preoccupare seriamente la pressioneservizi ospedalieri : è ... 36,517 (454) Barletta - Andria - Trani: 35,388 (97) Teramo: 35,309 (1889) Lodi: 35,168 (338): 34,...Morti nel fiume Trebbia vicino Piacenza, chi sono i 4 ragazzi? L'ipotesi più probabile la momento è che si sia trattato di un incidente ...Le acque del fiume Trebbia a Calendasco, in provincia di Piacenza, hanno inghiottito la vita di quattro ventenni. In una notte in cui la nebbia era calata fittissima, Costantino Merli, 22 ...