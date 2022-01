Nettuno, avevano danneggiato i cestini portarifiuti: parteciperanno a giornate di volontariato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nettuno – A 24 ore dall’invito a ravvedersi, i responsabili coinvolti nel danneggiamento dei cestini portarifiuti nel centro di Nettuno, si sono presentati spontaneamente in Comune per fare ammenda ed assicurare la loro buona volontà a riparare quanto danneggiato (leggi qui)A riceverli, il Sindaco Alessandro Coppola, il segretario generale Noemi Spagna Musso, l’Assessore all’Ambiente Claudio Dell’Uomo, l’Assessore alla sicurezza Luca Zomparelli e la Polizia Locale. Alla fine ha prevalso l’atteggiamento da buon padre di famiglia portato avanti dal primo cittadino, che aveva invitato i responsabili del danneggiamento, identificati dalle telecamere di videosorveglianza, ad un segnale di pentimento per quanto compiuto. “Apprezzo e apprezziamo – dichiara il Sindaco di Nettuno Alessandro ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022)– A 24 ore dall’invito a ravvedersi, i responsabili coinvolti nel danneggiamento deinel centro di, si sono presentati spontaneamente in Comune per fare ammenda ed assicurare la loro buona volontà a riparare quanto(leggi qui)A riceverli, il Sindaco Alessandro Coppola, il segretario generale Noemi Spagna Musso, l’Assessore all’Ambiente Claudio Dell’Uomo, l’Assessore alla sicurezza Luca Zomparelli e la Polizia Locale. Alla fine ha prevalso l’atteggiamento da buon padre di famiglia portato avanti dal primo cittadino, che aveva invitato i responsabili del danneggiamento, identificati dalle telecamere di videosorveglianza, ad un segnale di pentimento per quanto compiuto. “Apprezzo e apprezziamo – dichiara il Sindaco diAlessandro ...

