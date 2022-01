Lobby: Conte, 'traguardo storico grazie a M5S' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) (Adnkronos) - "La Camera ha approvato la proposta di legge sulle Lobby: un traguardo storico del Parlamento, grazie all'azione del M5S. I rapporti fra politica e interessi economici devono essere trasparenti, alla luce del sole e chiari ai cittadini. Basta zone grigie". Lo scrive su twitter il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) (Adnkronos) - "La Camera ha approvato la proposta di legge sulle: undel Parlamento,all'azione del M5S. I rapporti fra politica e interessi economici devono essere trasparenti, alla luce del sole e chiari ai cittadini. Basta zone grigie". Lo scrive su twitter il presidente del M5S, Giuseppe

