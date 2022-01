Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli: "Katia Ricciarelli non può permettersi di dire certe cose" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'ex gieffino dice la sua sulle recenti dichiarazioni della soprano nei confronti di Miriana Trevisan. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'ex gieffino dice la sua sulle recenti dichiarazioni della soprano nei confronti di Miriana Trevisan.

Advertising

La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - zazoomblog : Grande Fratello Vip Biagio DAnelli: Katia Ricciarelli non può permettersi di dire certe cose - #Grande #Fratello… - Chiara72685166 : RT @mattia_fuse: ?????????????????? ?????????????? Quindi VOTATE “SOLEIL” tramite ?? App Mediaset Play ?? SMS 477.000.2 ?? Sito Web Grande Fratello Vip ?? S… -