GF VIP | Davide Silvestri | la straziante notizia è in arrivo per lui

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si preannunciano tempi duri per: l’amatissimo concorrente del GF VIP è ancora all’oscuro della terribile verità.(fonte youtube)Talvolta, il gioco lascia spazio a momenti di smarrimento, riflessioni, sofferenza interiore e bilanci di vita. Lo sanno bene gli autori del GF VIP, che spesso cercano di tutelare i propri concorrenti, riparandoli da avvenimenti esterni che possano turbarli. In alcuni casi, però, si pone un dilemma molto spinoso: i lutti che non riguardino strettamente i congiunti dei vipponi, sono da comunicare? LEGGI ANCHE>> “Non me ne frega un ca**o di quello che dici!”:shock, è finito tutto Qualche settimana fa abbiamo tristemente appreso ladella dipartita dall’attore Paolo Calissano, che ...