F1 | novità e indiscrezioni sulla Ferrari 2022 | un asse anteriore innovativo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’anno della riscossa? Inci sperano. A conclusione del 2021, nel consueto appuntamento con la stampa del periodo natalizio, il Team Principal dellaMattia Binotto ha rivelato alcuni aspetti importanti legati alla Rossa in vista del Mondialedi F1. Si prospetta una stagione molto importante dal momento che i regolamenti tecnici cambieranno in maniera drastica e per questo le squadre già nel corso del 2021 hanno cercato soluzioni efficaci, per arrivare al meglio ai nastri di partenza. La scuderia di Maranello è stata tra queste. Da questo punto di vista, Binotto ha rivelato che la data di presentazione della nuova, identificabile oggi come progetto 672, ci sarà in un range temporale preciso: “Non abbiamo ancora deciso la data della presentazione. Sappiamo però che sarà tra il 16 e il 18 ...