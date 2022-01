Covid-19 contagerà un europeo su due. Da pandemia a malattia endemica, ma i ‘vaccinati’ non finiranno in ospedale e al camposanto! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo l’Oms al ritmo attuale, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron del Covid, ovvero un europeo su due! “Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti. I vaccinati e coloro con la terza dose saranno esposti” alla variante e molti di loro Leggi su freeskipper (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo l’Oms al ritmo attuale, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron del, ovvero unsu due! “Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti. I vaccinati e coloro con la terza dose saranno esposti” alla variante e molti di loro

