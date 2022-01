Cecilia Rodriguez sul set di Hinnominate: ammalia i fan con un’anteprima (VIDEO) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La modella Cecilia Rodriguez porta i fan attraverso i social sul set della nuova collezione del bran “Hinnominate”: ecco le sue parole La modella Cecilia Rodriguez sta lavorando senza sosta a nuovi progetti per continuare a stupire tutti i suoi fan che l’ammirano e la seguono con affetto da tantissimi anni. La brillante Cecilia ogni giorno è impegnata con un super progetto, anche quest’anno insieme a sua sorella Belen hanno portato avanti l’iniziativa solidale di “Sister’s Market”. Il mercatino natalizio o meglio un temporary shop è diventato attualmente una vera e propria boutique dove poter acquistare qualsiasi abito e accessorio, e gran parte del ricavato andrà evoluto. Sister’s Market si trova al Corso di Porta Ticinese 58 a Milano, negli ultimi giorni è sbarcato anche su ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La modellaporta i fan attraverso i social sul set della nuova collezione del bran “”: ecco le sue parole La modellasta lavorando senza sosta a nuovi progetti per continuare a stupire tutti i suoi fan che l’ammirano e la seguono con affetto da tantissimi anni. La brillanteogni giorno è impegnata con un super progetto, anche quest’anno insieme a sua sorella Belen hanno portato avanti l’iniziativa solidale di “Sister’s Market”. Il mercatino natalizio o meglio un temporary shop è diventato attualmente una vera e propria boutique dove poter acquistare qualsiasi abito e accessorio, e gran parte del ricavato andrà evoluto. Sister’s Market si trova al Corso di Porta Ticinese 58 a Milano, negli ultimi giorni è sbarcato anche su ...

Advertising

361_magazine : - Mariecu24843690 : @solbia000 Guarda che il numero di followers con i voti non c'entra proprio niente.. Tant'è che al gf di Cecilia Ro… - chiara_sciuto : RT @mrsincoerenza: “Vai per la tua estrada che io vado per la mia” Cecilia Rodriguez e Francesco Monte officially cancelled #gfvip https:/… - Marti__80 : RT @mrsincoerenza: “Vai per la tua estrada che io vado per la mia” Cecilia Rodriguez e Francesco Monte officially cancelled #gfvip https:/… - MattyInterista : RT @mrsincoerenza: “Vai per la tua estrada che io vado per la mia” Cecilia Rodriguez e Francesco Monte officially cancelled #gfvip https:/… -