Atalanta, per Miranchuk si raffredda la pista Genoa: tre squadre su di lui (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si raffredda la pista Miranchuk per il Genoa. Il russo dell'Atalanta piace però ad altre tre squadre L'Atalanta era vicina dal cedere Miranchuk al Genoa. Il russo era promesso a Shevchenko ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista rossoblù si sarebbe raffreddata a causa della posizione in bilico proprio dell'allenatore. L'ucraino, infatti, non avrebbe più peso nelle decisioni di mercato. Miranchuk resta comunque sul taccuino di altre squadre. In Russia piace sempre allo Zenit, mentre in Italia pensano a lui sia la Sampdoria che il Verona. Per entrambe, però, si tratterebbe di un prestito secco con l'Atalanta che dovrebbe poi ...

