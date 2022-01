Vertenza bufalina, due allevatori iniziano sciopero della fame nel Casertano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono in due ad avere iniziato da oggi, a Casal di Principe, in provincia di Caserta, lo sciopero della fame in nome di tutti gli allevatori riuniti nel Coordinamento Unitario Difesa del Patrimonio Bufalino: Adriano Noviello e Peppe Pagano. Nel corso di una conferenza stampa Gianni Fabbris e Adriano Noviello, del Coordinamento Unitario Difesa del Patrimonio Bufalino, sono tornati a sottolineare le ragioni della protesta che, hanno affermato “non si fermerà e sarà un crescendo fino a quando da parte delle istituzioni nazionali e regionali non arriveranno le risposte alle proposte avanzate dagli allevatori in mobilitazione da diversi mesi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono in due ad avere iniziato da oggi, a Casal di Principe, in provincia di Caserta, loin nome di tutti gliriuniti nel Coordinamento Unitario Difesa del Patrimonio Bufalino: Adriano Noviello e Peppe Pagano. Nel corso di una conferenza stampa Gianni Fabbris e Adriano Noviello, del Coordinamento Unitario Difesa del Patrimonio Bufalino, sono tornati a sottolineare le ragioniprotesta che, hanno affermato “non si fermerà e sarà un crescendo fino a quando da parte delle istituzioni nazionali e regionali non arriveranno le risposte alle proposte avanzate dagliin mobilitazione da diversi mesi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

