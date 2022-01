Vaccini Lazio | open day Pfizer booster 12-17 anni a Roma | come prenotarsi | quando e dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 gennaio 2022)day12-17. Novità sulla campagna anti Covid Regionale con un nuovo appuntamento per incrementare le somministrazioni nella fascia under 18. Aggiornamenti in tal senso sono stati comunicati oggi pomeriggio all’interno del consueto bollettino con i casi giornalieri delday12-17(e non solo): eccoL’day, anzi gliday, dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 17si terrà domenica 16 gennaio 2022 in vari hub regionali. In particolare ...