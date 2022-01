Ultima puntata di Sissi su Canale5 con la verità sull’attentato a Franz | anticipazioni 11 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’disuchiude la prima stagione della serie evento incentrata sulla celebre imperatrice d’Austria. Stasera, martedì 11, vanno in onda gli episodi conclusivi. Al debutto sulla rete Mediaset, la serie ha conquistato telespettatori 3.383.000 pari al share 16,7%, nonostante critiche e polemiche per alcune scene spinte (tanto che sui social molti utenti l’hanno paragonata a Bridgerton). Anche in Germania, doveè stata lanciata il 12 dicembre su RTL+, ha registrato ascolti record: è l’esordio di maggior successo di sempre per una serie televisiva. L’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider. In questa rivisitazione in chiave moderna e audace, ...