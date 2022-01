Tutti buoni e no vax cattivi: se è questo il modo di convincere… (Di martedì 11 gennaio 2022) di Gianluca Pinto Ci risiamo. La variante Omicron è più debole o no? Come al solito voci discordanti. Cosa costa agli specialisti scelti per la comunicazione dire: “Non abbiamo ancora raggiunto una conclusione e le idee sono per questo diverse”? La diversità di tesi è fondamentale nella scienza. Il fatto che ci siano opinioni diverse su un argomento significa altresì che non si è ancora arrivati ad una evidenza ‘scientifica’. questo, però, va esplicitato ogni qualvolta si esprimono tesi che devono essere verificate, altrimenti si creano diffidenza e sfiducia. In questo caso è bene dire: “Non abbiamo ancora raggiunto un grado di evidenza scientifica tale da fornire una visione oggettiva su cui siamo d’accordo”, non andare in televisione a esporre la propria tesi in modo oggettivo. È frutto di un grave errore, ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) di Gianluca Pinto Ci risiamo. La variante Omicron è più debole o no? Come al solito voci discordanti. Cosa costa agli specialisti scelti per la comunicazione dire: “Non abbiamo ancora raggiunto una conclusione e le idee sono perdiverse”? La diversità di tesi è fondamentale nella scienza. Il fatto che ci siano opinioni diverse su un argomento significa altresì che non si è ancora arrivati ad una evidenza ‘scientifica’., però, va esplicitato ogni qualvolta si esprimono tesi che devono essere verificate, altrimenti si creano diffidenza e sfiducia. Incaso è bene dire: “Non abbiamo ancora raggiunto un grado di evidenza scientifica tale da fornire una visione oggettiva su cui siamo d’accordo”, non andare in televisione a esporre la propria tesi inoggettivo. È frutto di un grave errore, ad ...

