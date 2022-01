Torniamo a sognare. Le mete lontane da scoprire nel 2022

Leggi su panorama

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovi voli intercontinentali diretti che avvicinano l’Italia al resto del mondo, destinazioni remote che riaprono ai visitatori, città galleggianti pronte a prendere il largo. Mentre i numeri della pandemia decollano, l’industria del turismo lucida i suoi pezzi pregiati nell’attesa di una stagione migliore, che si spera non tardi troppo ad arrivare. Spostarsi fuori dal proprio Paese sarà un’esigenza globale insopprimibile, per tantissimi una priorità: secondo un rapporto pubblicato dal World travel and tourism council, uno degli organismi più solidi e longevi del settore dei viaggi, nella spesa per partenze internazionali crescerà del 94 per cento rispetto al 2021. L’anno scorso, a confronto con il 2020, è salita di appena il 9,3 per cento. Non che servano statistiche per confermare l’ovvio: non ne possiamo più di un orizzonte ristretto, ci mancano le meraviglie ...