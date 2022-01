Supercoppa | Allegri ' Bonucci recuperato | in porta Perin'

(Di martedì 11 gennaio 2022) "Abbiamoma non Danilo, ingiocherà": il tecnico della Juventus, Massimiliano, svela alcune scelte in vista dellaItaliana. "Per Szczesny dobbiamo ...

Occorrerà fare una partita intelligente per portare a casa la'. In queste ore ha avuto modo di parlare con Federico Chiesa? 'L'ho fatto dopo la partita e ieri mattina. Dispiace per l'...Le assenze sono tante e pesanti, soprattutto quella di Federico Chiesa , ma l'obiettivo è sempre lo stesso: la vittoria. Massimilianopresenta così, alla vigilia, la sfida dicontro l' Inter di Inzaghi a San Siro: " Non ho ancora le idee chiare sulla formazione di domani. Bonucci ha recuperato, sarà a disposizione.Torino, 11 gen. - "Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo la prossima settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Ieri ...Mancheranno per squalifica Cuadrado e de Ligt ma soprattutto Federico Chiesa, che salterà l’ultima parte di stagione per via della rottura del crociato: “Ci ho parlato dopo la partita e ieri mattina, ...