Striscia e le mascherine FFP2 irregolari | come riconoscere quelle tarocche e pericolose | Video

(Di martedì 11 gennaio 2022) Occhio alle". Ala notizia, l'inviato Moreno Morello torna a parlare delle nuove disposizioni di governo per arginare il Covid, sottolineando il caos della "corsa" ai dispositivi, diventati obbligatori anche per i bambini sopra i 6 anni. "Se devono salire in bus o se frequentano una scuola secondaria e hanno un caso di positività in classe, sono obbligati a indossarle", spiega lo storico volto del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. E via in negozi, supermercati e farmacie per acquistarli, sebbene il dottor Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, avesse confermato sempre adi fatto leper bambini "non esistano". Sono prodotti infatti ideati e certificati per adulti. ...

FFP2, non esistono per bambini/ Inchiesta: non sono certificate Oms: 'Entro 2 mesi metà europei contagiati da Omicron'. Appello a vaccinarsi L' Oms , oltre a prevedere che entro ...FFp2 per bambini non esistono, o meglio non esistonoche abbiano ottenuto la certificazione CE , come ha raccontato anche l'inviato dila Notizia Moreno Morello, nel ...Moreno Morello torna a occuparsi di mascherine FFP2, rese obbligatorie in alcuni luoghi pubblici e anche per i bambini al di sopra di 6 anni. Il nostro inviato ha scoperto che alcuni distributori di f ...Formalmente non c'è una certificazione specifica: si tratta di "normali" Ffp2, ma taglia small. In molti esercizi commerciali però quelle destinate ai più piccoli costano più delle altre pur fornendo ...