Scuola, la Campania riapre dopo intervento Tar. Le proposte dei presidi: “Ffp2 e vaccini” (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente Vincenzo De Luca aveva disposto con un’ordinanza la didattica a distanza in tutta la regione, ma il Tribunale ha accolto sia il ricorso presentato dai genitori sia quello del governo. L’esecutivo fa sapere che impugnerà ancora tutte le ordinanze locali che non riterrà opportune: “Istituti aperti e in presenza”. L’Associazione presidi: “Tra una settimana 200mila classi in Dad” Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente Vincenzo De Luca aveva disposto con un’ordinanza la didattica a distanza in tutta la regione, ma il Tribunale ha accolto sia il ricorso presentato dai genitori sia quello del governo. L’esecutivo fa sapere che impugnerà ancora tutte le ordinanze locali che non riterrà opportune: “Istituti aperti e in presenza”. L’Associazione: “Tra una settimana 200mila classi in Dad”

