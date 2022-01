Omicron | Oms | «Casi raddoppiati in due settimane Entro due mesi un europeo su due sarà contagiato»

Advertising

Agenzia_Ansa : Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron d… - TgLa7 : #Oms, entro 2 mesi metà degli europei contagiati da Omicron - repubblica : Covid, Oms: entro due mesi il 50% degli europei sara' contagiato da Omicron. Record mondiale di nuovi casi negli Us… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron del Cov… - spicciar : Se continua così nei prossimi due mesi la variante #omicron contagerà metà della popolazione europea, dice l’OMS… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Oms

... per garantire i livelli di protezione raccomandati dall'anche contro le varianti di preoccupazione, compresae altre che potrebbero arrivare in futuro". Questa la raccomandazione ...: "Entro 2 mesi metà europei contagiati da"/ "C'è preoccupazione per Est" Come riporta il 'Corriere della Sera', il quadro adesso è radicalmente mutato , dal momento che l'organico di Ikea ...Roma, 11 gen. (Adnkronos Salute) - Vaccini in grado di prevenire le infezioni e la trasmissione di Sars-Cov-2, oltre alla malattia grave e al ...Gli aggiornamenti sul coronavirus di martedì 11 .... Secondo i dati dell'Agenas, il tasso di occupazione di posti letto da pazienti Covid nei reparti sale al 24% ed è occupato il 17% delle terapie int ...