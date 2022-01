Matilda De Angelis mostra il viso segnato dall’acne: “La mia faccia è un campo di fragoline e va bene così” (Di martedì 11 gennaio 2022) “La mia faccia è un campo di fragoline e va bene così”. Matilda De Angelis torna a parlare dell’acne che segna la pelle del suo viso e subito su Instagram diventa virale, con decine di utenti che hanno condiviso story a tema “fragoline”, lanciando con questa metafora un forte messaggio di positività e realtà. L’attrice, in quarantena per il Covid, si sta mostrando al naturale, senza trucco né filtri, incoraggiando tutti ad accettarsi così come si è, perché la bellezza è fatta anche di imperfezioni e, sì, di brufoli. “Siate gentile con voi stessi. Non sentitevi strani o in difetto – ha scritto Matilda De Angelis, come riferisce Cosmopolitan -. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) “La miaè undie va”.Detorna a parlare dell’acne che segna la pelle del suoe subito su Instagram diventa virale, con decine di utenti che hanno condistory a tema “”, lanciando con questa metafora un forte messaggio di positività e realtà. L’attrice, in quarantena per il Covid, si stando al naturale, senza trucco né filtri, incoraggiando tutti ad accettarsicome si è, perché la bellezza è fatta anche di imperfezioni e, sì, di brufoli. “Siate gentile con voi stessi. Non sentitevi strani o in difetto – ha scrittoDe, come riferisce Cosmopolitan -. ...

