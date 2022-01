Manfredi | “Capo dello Stato rappresenti unità Non si crei disorientamento nelle scuole”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Noi abbiamo bisogno di un Presidente della Repubblica che sia rappresentativo dell’del Paese e che abbia anche una grande rappresentatività europea in un momento così particolare della nostra fase storica”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, a SkyTg24, in relazione alle prossime elezioni del. ”Sicuramente Draghi corrisponde a questo identikit – ha aggiunto – ma ci sono anche altre personalità in Italia che vi rispondono. Ma è indubbio che Draghi rappresenta una grande risorsa per il Paese e non possiamo sprecarla, non ci possiamo permettere in questo momento divisioni perchè i cittadini chiedono risposte ai loro problemi sia oggi che domani e non schermaglie politiche’‘. Dal primo cittadino èespresso ...