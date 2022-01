L' ultima intervista a David Sassoli | i vaccini | il green pass e la solidarietà europea

(Di martedì 11 gennaio 2022) AGI -aveva voluto che il Parlamento europeo tornasse a riunirsi in presenza, dopo 15 mesi di sessioni “online”, lo scorso giugno. AGI lo avevato in quella occasione nel suo bell'ufficio di Strasburgo. Sorridente come sempre, il presidente del Parlamento europeo era particolarmente soddisfatto per l'adozione, durante quella sessione, del “certificato digitale sanitario”, quello che oggi ci accompagna ogni giorno e che chiamiamo “”. Riproponiamo quellaChi sarà il primo Paese ad adottare il certificato digitale? Me lo chiedo anche io. Sono soddisfatto per l'adozione a stragrande maggioranza di questo strumento molto importante che uniforma le regole sanitarie dei Paesi Ue e crea le condizioni per una mobilità più sicura. Bisognerebbe ...

Chi sarà il primo Paese ad adottare il certificato digitale? Me lo chiedo anche io. Sono soddisfatto per l'adozione a stragrande maggioranza di questo strumento molto importante che uniforma le regole sanitarie dei Paesi Ue e crea le condizioni per una mobilità più sicura. Nel giorno in cui il presidente del Parlamento europeo, morto a 65 anni, era riuscito a far riunire di nuovo i deputati in presenza, AGI lo aveva intervistato sui temi caldi del momento.