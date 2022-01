La pandemia ha incrementato notevolmente il ricorso agli psicofarmaci. Molte persone, in particolare adolescenti e giovani adulti chiedono aiuto per superare l'isolamento e la paura del futuro, la precarietà economica e le difficili relazioni sociali. (Di martedì 11 gennaio 2022) Ansia, depressione e psicofarmaci: gli errori da evitare guarda le foto Se prima della pandemia un italiano su 4 già ricorreva all’’utilizzo di psicofarmaci per superare un disagio, ora la prevalenza è aumentata così come l’accesso alle strutture specializzate. Lo stigma verso le persone con fragilità psicologica è diminuito, anzi è sempre più frequente il ricorso al sostegno terapeutico o farmacologico per contrastare disturbi d’ansia o depressione. In particolare, quando ostacolano ... Leggi su iodonna (Di martedì 11 gennaio 2022) Ansia, depressione e: gli errori da evitare guarda le foto Se prima dellaun italiano su 4 già ricorreva all’’utilizzo diperun disagio, ora la prevalenza è aumentata così come l’accesso alle strutture specializzate. Lo stigma verso lecon fragilità psicologica è diminuito, anzi è sempre più frequente ilal sostegno terapeutico o farmacologico per contrastare disturbi d’ansia o depressione. In, quando ostacolano ...

