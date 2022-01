“Il medico mi ha detto ‘Massimo 5 mesi'”. Cristiano Malgioglio, confessione choc sulla malattia (Di martedì 11 gennaio 2022) In due diversi tempi della sua avvincente esistenza, è riuscito ad essere icona di due settori diversi. Innanzitutto quello della storia della musica nostrana, essendo autore di magnifici testi tra i cui Ancora ancora ancora di Mina e La gelosia di Iva Zanicchi. Poi in televisione, soprattutto nei reality e come opinionista o giudice. Proprio pochi anni or sono, Cristiano Malgioglio ha rischiato di morire. Non lo aveva mai rivelato prima. Un incubo inaspettato. Nel corso degli anni, oltre alla sua spiccata vena poetica dal tocco malinconico e romantico, Cristiano Malgioglio ha anche dimostrato grande sensibilità a livello umano. Per questo, soprattutto dopo la tragica e recente morte del suo amico Rossano Rubicondi, ha deciso di raccontare la storia della sua malattia con l’idea di sensibilizzare il ... Leggi su tuttivip (Di martedì 11 gennaio 2022) In due diversi tempi della sua avvincente esistenza, è riuscito ad essere icona di due settori diversi. Innanzitutto quello della storia della musica nostrana, essendo autore di magnifici testi tra i cui Ancora ancora ancora di Mina e La gelosia di Iva Zanicchi. Poi in televisione, soprattutto nei reality e come opinionista o giudice. Proprio pochi anni or sono,ha rischiato di morire. Non lo aveva mai rivelato prima. Un incubo inaspettato. Nel corso degli anni, oltre alla sua spiccata vena poetica dal tocco malinconico e romantico,ha anche dimostrato grande sensibilità a livello umano. Per questo, soprattutto dopo la tragica e recente morte del suo amico Rossano Rubicondi, ha deciso di raccontare la storia della suacon l’idea di sensibilizzare il ...

Advertising

LucaBizzarri : Se godi perché un medico ha detto una minchiata hai due problemi: non capisci che se la minchiata la dice lui che è… - givlsv : @Mine_1509 - che per carità giustissimo, ma il medico gli ha detto proprio che non può contagiare però deve stare c… - amelie7607 : @The_riddim @Alacantdevega @GiovaQuez Esatto. Considera che una mia collega di 24 anni, vaccinata, é a casa con il… - kemess__ : @domenicobandoni @RAFALOCA1 @Cartabellotta non è detto che faccia anche il medico, può essersi basato sulle valutaz… - Brightcygnus0 : @ariaditemporale @PrvaZylm @1Marzia2 L’ha detto un medico in tv, ero presente, “si considerano vaccinati solo quell… -