È morto David Sassoli | il presidente del Parlamento europeo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ildel, ricoverato dal 26 dicembre per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario, èall’1.15 di questa notte, a 65 anni. Si trovava nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. A dare la notizia il suo portavoce, Roberto Cuillo. Nelle prossime ore si sapranno la data e il luogo del funerale. The @EP Presidentpassed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022 Ieri Cuillo aveva annunciato la cancellazione di ogni impegno ufficiale del. E subito erano arrivati ...