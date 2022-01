Doc – Nelle tue mani seconda stagione, il Covid irrompe in corsia (Di martedì 11 gennaio 2022) Inizia così il viaggio che Luca Argentero ha condotto per i giornalisti alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Doc - Nelle tue mani. La serie, in onda in prima serata dal 13 gennaio su Rai1, racconta la storia del dottor Andrea Fanti che in seguito a un incidente ha perso 12 anni di vita. Ma se la prima stagione vedeva "Doc" protagonista e al centro delle puntate, in questa nuova stagione è l'intero ospedale e l'intera squadra a raccontare la vita di chi vive in corsia. Il Covid irrompe nella serie, tra fiction e realtà. "Non è una serie sul Covid", ci tengono però a precisare. Anche se non si poteva fare finta della pandemia in atto.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2022/01/202201112035 ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 gennaio 2022) Inizia così il viaggio che Luca Argentero ha condotto per i giornalisti alla conferenza stampa di presentazione della nuovadi Doc -tue. La serie, in onda in prima serata dal 13 gennaio su Rai1, racconta la storia del dottor Andrea Fanti che in seguito a un incidente ha perso 12 anni di vita. Ma se la primavedeva "Doc" protagonista e al centro delle puntate, in questa nuovaè l'intero ospedale e l'intera squadra a raccontare la vita di chi vive in. Ilnella serie, tra fiction e realtà. "Non è una serie sul", ci tengono però a precisare. Anche se non si poteva fare finta della pandemia in atto.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2022/01/202201112035 ...

