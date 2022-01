Dakar 2022: Loeb evita la sanzione per una ruota in meno (Di martedì 11 gennaio 2022) La tappa 8 della Dakar 2022 è stata molto fruttuosa per Sebastien Loeb, ma non tutto è filato liscio. L’alsaziano del team BRX Hunter è finito sotto la lente d’ingrandimento della direzione gara, per una ruota di scorta mancante. Il nove volte iridato WRC ha evitato la sanzione pesante, tuttavia la FIA ha deciso di multare il suo team di 10 mila euro (scontati). Uno schiaffo sulle mani, che però ha scongiurato conseguenze più dolorose. Dakar 2022: che ha fatto Loeb per far multare il suo team? Durante l’ottava tappa, Sebastien ed il suo navigatore Fabien Lurquin si sono fermati al Km 28, per sostituire una ruota bucata. Fin qui niente di strano, ma attenzione a ciò che dice il regolamento: l’art. 51.4.1 delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022) La tappa 8 dellaè stata molto fruttuosa per Sebastien, ma non tutto è filato liscio. L’alsaziano del team BRX Hunter è finito sotto la lente d’ingrandimento della direzione gara, per unadi scorta mancante. Il nove volte iridato WRC hato lapesante, tuttavia la FIA ha deciso di multare il suo team di 10 mila euro (scontati). Uno schiaffo sulle mani, che però ha scongiurato conseguenze più dolorose.: che ha fattoper far multare il suo team? Durante l’ottava tappa, Sebastien ed il suo navigatore Fabien Lurquin si sono fermati al Km 28, per sostituire unabucata. Fin qui niente di strano, ma attenzione a ciò che dice il regolamento: l’art. 51.4.1 delle ...

