Covid e obbligo vaccinale, Garattini: «Credo sarebbe giusto dai 5 anni in su» (Di martedì 11 gennaio 2022) «Credo che sarebbe giusto introdurre l'obbligo dai 5 anni in su». Lo ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera dell'11 gennaio il professor Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Mario Negri. Il farmacologo di fama internazionale lo ha fatto rispondendo ad una domanda relativa a quali sarebbero le cose da fare con maggiore urgenza in relazione alla situazione Covid. Ma non è l'unica misura che, secondo Garattini, andrebbe adottata. 10 milioni di persone potenzialmnente suscettibili al virus Lo scienziato, in particolare, ha fatto una stima in cui oggi si arriva a contare potenzialmente «10 milioni di persone suscettibili al virus». Una conta in cui rientrano i non vaccinati, i bambini sotto i 5 anni ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 11 gennaio 2022) «cheintrodurre l'dai 5in su». Lo ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera dell'11 gennaio il professor Silvio, fondatore dell'Istituto Mario Negri. Il farmacologo di fama internazionale lo ha fatto rispondendo ad una domanda relativa a qualiro le cose da fare con maggiore urgenza in relazione alla situazione. Ma non è l'unica misura che, secondo, andrebbe adottata. 10 milioni di persone potenzialmnente suscettibili al virus Lo scienziato, in particolare, ha fatto una stima in cui oggi si arriva a contare potenzialmente «10 milioni di persone suscettibili al virus». Una conta in cui rientrano i non vaccinati, i bambini sotto i 5...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, portavoce del governo francese: 'L'obbligo vaccinale non è il modo più efficace' #covid… - MediasetTgcom24 : Covid, governo francese: 'Obbligo vaccinale non è il modo più efficace' | Gb, continua la discesa dei contagi… - HuffPostItalia : Garattini: 'Giusto introdurre l'obbligo al vaccino Covid dai 5 anni in su' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, caos vaccini in provincia di #Napoli: obbligo di prenotazione - Dear_Inanna_Z : RT @SkyTG24: #Covid19, Garattini: 'In Italia serve obbligo vaccinale dai 5 anni' -