"Come vogliono farla fuori Alberto e le sorelle": il dossier segreto svela l'orrore contro Charlene di Monaco (Di martedì 11 gennaio 2022) Continuano a circolare voci fuori controllo sulla reale situazione di Charlene di Monaco. La moglie del principe Alberto è ricoverata in una clinica in Svizzera ormai dallo scorso novembre: è assistita sia dal punto di vista fisico e psicologico, ufficialmente per superare le debolezze emerse dopo i mesi difficili e gli interventi subiti in Sudafrica. Nel frattempo si parla sempre con maggiore insistenza di una sorta di “dossier segreto” che sarebbe stato elaborato da Palazzo Grimaldi: altro non è che un piano per sostituire eventualmente la “principessa triste” nel modo meno doloroso possibile, soprattutto per i suoi figli Jacques e Gabriella. Al momento di loro se ne stanno occupando le zie Carolina e Stefania, sorelle del principe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Continuano a circolare vocillo sulla reale situazione didi. La moglie del principeè ricoverata in una clinica in Svizzera ormai dallo scorso novembre: è assistita sia dal punto di vista fisico e psicologico, ufficialmente per superare le debolezze emerse dopo i mesi difficili e gli interventi subiti in Sudafrica. Nel frattempo si parla sempre con maggiore insistenza di una sorta di “” che sarebbe stato elaborato da Palazzo Grimaldi: altro non è che un piano per sostituire eventualmente la “principessa triste” nel modo meno doloroso possibile, soprattutto per i suoi figli Jacques e Gabriella. Al momento di loro se ne stanno occupando le zie Carolina e Stefania,del principe ...

Advertising

Clausfolg : @LiciaRonzulli NaziRonzulli, la tua psicopatia è incommensurabile. Solo i nazisti peggiori, come te, vogliono che l… - _Morik92_ : @GianlucaGregor4 Lo Zenit fa il suo gioco, non vogliono regalare un giocatore anche se a scadenza. Vedremo se verso… - lovessterek : RT @duealidicarta: non le mie amiche che vogliono che nicolà non torni a mare furi così può registrare unprof MA PAZZE COME CAZZO VI PERMET… - gabrillasarti2 : Bianchini si scaglia contro il Governo in diretta ? 'Stiamo saltando in aria, proprio come vogliono' - edoludo : Ma come, i suoi stipendiati, salvini e meloni, le vogliono le elezioni! Che banda di farabutti! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Come vogliono Al via il più grande piano di 'aggiornamento' dei dipendenti pubblici ... insieme a top player tecnologici come Tim e Microsoft. In cinque anni abbiamo a disposizione quasi ... aperto fino al 31 gennaio, rivolto a tutti gli operatori di mercato che vogliono essere ...

Strada in salita per Draghi al Quirinale. Impossibile un altro governo. Rischio elezioni Se Draghi prende il posto di Mattarella che governo ci sarà? Nessuno. Forza Italia, come la Lega non sosterrà un governo che non sia guidato da Draghi. Letta e Conte non tornerebbero ... che vogliono il ...

Sisma, i sindaci del Maceratese vogliono Franchi come rappresentante Il Resto del Carlino Come scegliere il giusto profumo per un uomo Dimmi che profumo usi, ti dirò che uomo .... Pur essendo una scelta non facile, è comunque un regalo molto apprezzato e gettonato, che in molti prendono in considerazione. Per aiutare chi vorrebbe reg ...

... insieme a top player tecnologiciTim e Microsoft. In cinque anni abbiamo a disposizione quasi ... aperto fino al 31 gennaio, rivolto a tutti gli operatori di mercato cheessere ...Se Draghi prende il posto di Mattarella che governo ci sarà? Nessuno. Forza Italia,la Lega non sosterrà un governo che non sia guidato da Draghi. Letta e Conte non tornerebbero ... cheil ...Dimmi che profumo usi, ti dirò che uomo .... Pur essendo una scelta non facile, è comunque un regalo molto apprezzato e gettonato, che in molti prendono in considerazione. Per aiutare chi vorrebbe reg ...