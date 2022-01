Allerta neve nel Lazio per domani 12 gennaio: ecco dove potrebbe nevicare (Di martedì 11 gennaio 2022) Allerta neve nel Lazio domani 12 gennaio 2022. E’ stato diramato poco fa il bollettino di Allerta della Regione Lazio – di codice giallo – per nevicate anche a bassa quota a partire dalle prossime ore. Anche Roma non è esclusa dalla possibile caduta di fiocchi, magari misti ad acqua, eventualità che stamani i metereologici “non hanno escluso” facendo così sognare tutti quelli che sperano in una Capitale imbiancata. Allerta meteo per neve domani 12 gennaio 2022 nel Lazio Ad ogni modo la nota diramata dalla Protezione Civile evidenzia il rischio “dalle prime ore del 12 gennaio e per le successive 4-6 ore di nevicate al di sopra dei 300-500 metri nelle zone centro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022)nel122022. E’ stato diramato poco fa il bollettino didella Regione– di codice giallo – per nevicate anche a bassa quota a partire dalle prossime ore. Anche Roma non è esclusa dalla possibile caduta di fiocchi, magari misti ad acqua, eventualità che stamani i metereologici “non hanno escluso” facendo così sognare tutti quelli che sperano in una Capitale imbiancata.meteo per122022 nelAd ogni modo la nota diramata dalla Protezione Civile evidenzia il rischio “dalle prime ore del 12e per le successive 4-6 ore di nevicate al di sopra dei 300-500 metri nelle zone centro ...

