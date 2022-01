Vittoria Puccini regina di eleganza: ecco i suoi outfit più belli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dai jeans alle gonne fino ai vestiti eleganti: tutti i look più caratteristici dell'attrice, protagonista della nuova fiction "Non mi lasciare" in onda su RaiUno dal 10 gennaio. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dai jeans alle gonne fino ai vestiti eleganti: tutti i look più caratteristici dell'attrice, protagonista della nuova fiction "Non mi lasciare" in onda su RaiUno dal 10 gennaio. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

RaiUno : #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per… - IlariaCentola : Poteva mai essere brutta la figlia di due divinità come Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini? Elena Preziosi bell… - kscarlett22_ : RT @mrs_albinati: @kscarlett22_ Sempre ?? ma lei che ha il volto di Vittoria Puccini, si chiama Elena e non sta a Napoli ma a Venezia, come… - mrs_albinati : @kscarlett22_ Sempre ?? ma lei che ha il volto di Vittoria Puccini, si chiama Elena e non sta a Napoli ma a Venezia, come la mettiamo? - cristinascat10 : RT @ValeCB: Tra Vittoria Puccini e Sarah Felberbaum sembra un po' un ritorno a Rivombrosa. #nonmilasciare -