Tuanzebe | l’agente | «Napoli scelta giusta per costruire la sua carriera»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 gennaio 2022)di Axelha parlato del passaggio dell’assistito al: le dichiarazioni sul nuovo difensore azzurro Ai microfoni di ESPN, Dimitri, fratello e agente del più famoso Axel, ha parlato dell’ingaggio del giocatore da parte del. ASTON VILLA – «Axel era aperto a restare all’Aston Villa, si trovava bene in città ed era amato dai tifosi. Però ha anche unada. Per raggiungere il suo pieno potenziale ha bisogno di un ambiente in cui può mettersi in mostra. Gerrard? È come se avesse improvvisamente preso vita la rivalità tra il Liverpool e lo United». MANCHESTER UNITED E– «Concludere il trasferimento è stato facile, anche grazie all’aiuto del Manchester United, che s’è assicurato che fosse ...