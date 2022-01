Totò Cascio è diventato quasi cieco | «Non è stato facile accettare la mia condizione»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Salvatore, il bambinofamoso per «Nuovo cinema Paradiso», ha raccontato a Il Giornale i suoi anni bui, vissuti dopo la scoperta di essere afflitto da retinite pigmentosa, una rara forma che piano piano spegne la vista. È stata dura, molto dura, fino a quando nel 2015 qualcosa cambia «Un. mio amico che condivideva la mia stessa “” – la chiamo così perché non considero la retinite pigmento una malattia – mi convince a intraprendere un percorso di sostegno psicologico»era restio, lo considerava “il medico dei pazzi”, ma poi il percorso comincia e nel 2018 lo porta a passare un anno all’Istituto per Ciechi “Francesco Cavazza”, dove conosce Andrea Bocelli e tante altre persone cieche, tante storie di coraggio, impegno e perseverazione. «Non dimenticherò mai quel padre ...

