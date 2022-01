Tennis, ATP Sydney 2022: passano il turno Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, avanti anche Goffin e Thompson (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si è da poco conclusa la prima giornata dell’ATP 250 di Sydney. Sul cemento australiano si sono disputate oggi ben quattro partite valevoli per il primo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Avanzano agli ottavi di finale gli azzurri Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, così come il belga David Goffin e l’australiano Jordan Thompson. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nel primo match della notte a trovare il successo è Goffin (testa di serie n.8). Il belga ha la meglio sull’argentino Facundo Bagnis (n.76 del ranking) con un doppio 6-4 e accede così al secondo turno. Vittoria tutt’altro che agevole, invece, per il nostro Lorenzo Sonego. L’azzurro (testa di serie n.5) suda ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si è da poco conclusa la prima giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento australiano si sono disputate oggi ben quattro partite valevoli per il primoe le emozioni non sono di certo mancate. Avanzano agli ottavi di finale gli azzurri, così come il belga Davide l’australiano Jordan. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nel primo match della notte a trovare il successo è(testa di serie n.8). Il belga ha la meglio sull’argentino Facundo Bagnis (n.76 del ranking) con un doppio 6-4 e accede così al secondo. Vittoria tutt’altro che agevole, invece, per il nostro. L’azzurro (testa di serie n.5) suda ...

