Sondaggi | Swg | Pd primo davanti a Fdi | passo in avanti del M5s con il 14%

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Partito Democratico testa di serie nelle intenzioni di voto in Italia. Lo riporta ilo Swg per il Tg La7 riportando i dati ufficiali: Pd al 22,2%, seguono in ordine Fratelli d'Italia con il 19,9% e Lega con il 19%. Balzo indel M5s che si piazza al quarto posto con il 14%. Completano Forza ...

Partito Democratico testa di serie nelle intenzioni di voto in Italia. Lo riporta il sondaggioper il Tg La7 riportando i dati ufficiali: Pd al 22,2%, seguono in ordine Fratelli d'Italia con il 19,9% e Lega con il 19%. Balzo in avanti del M5s che si piazza al quarto posto con il 14%. ...La Lega cala, salgono M5S e Forza Italia Il Pd davanti a Fratelli d'Italia. E' il quadro del sondaggioper il Tg La7. Il Partito democratico si conferma al primo posto nelle intenzioni di voto con il 22,2%, senza variazioni rispetto a 3 settimane fa. Fratelli d'Italia cresce dello 0,2% e arriva al ...Il Pd davanti a Fratelli d’Italia. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7. Il Partito democratico si conferma al primo posto nelle intenzioni di voto con il 22,2%, senza variazioni rispetto a 3 ...Secondo i sondaggi elaborati da SWG per La7, il Pd si conferma il primo partito d’Italia con oltre il 22% dei consensi ...