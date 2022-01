Operazione scoiattolo Striscia | fuga di notizie su Berlusconi | il piano per fregare Draghi | Guarda

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel pre-puntata di lunedì 10 gennaio, Ezio Greggio ha trattato di alcuni temi di scottante attualità politica, o meglio li ha sfiorati e trattati con la solita ironia che contraddistinguela Notizia ormai da anni. Il tg satirico di Canale 5 stasera si è aperto con il solo Greggio in studio, a fare da padrone di casa. Ed è subito arrivata una battuta pungente su Silvio, che sogna di coronare la sua carriera politica diventando presidente della Repubblica. La strada verso il Quirinale è tutta in salita, ma il Cav a due settimane esatte dall'inizio dei lavori ha fatto la sua prima mossa, mettendo in chiaro che se Mariolascia Palazzo Chigi per il Colle allora Forza Italia esce dal governo. “Per arrivare al Quirinale - ha affermato Greggio -ha lanciato ...

... ovvero nei gruppi misti e tra le fila dei Cinque stelle (non solo tra gli ex pentastellati) grazie all'rilanciata in queste settimane. Non solo. Il presidente di Fi guarderebbe ...Lui stesso l'avrebbe definita "", ovvero la 'caccia' uno ad uno dei potenziali grandi elettori che dal 24 gennaio in Parlamento potrebbero consentirgli di coronare il sogno di essere eletto nuovo presidente ...Nel pre puntata di lunedì 10 gennaio 2022 Ezio ed Enzo ci parlano dell'Operazione Scoiattolo, dello stato delle scuole italiane e del fatto di cronaca avvenuto a Conegliano dove un cittadino si è pres ...Il leader azzurro arriva a Roma, attesa per il vertice del centrodestra nel quale si aspetta che gli alleati gli diano appoggio incondizionato e per l’annuncio della sua candidatura ...