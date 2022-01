Il Quirinale e la corsa di Berlusconi: la diretta con Antonio Tajani (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il vicedirettore Venanzio Postiglione intervista il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani. Il tema centrale è la partita del Quirinale. Leggi su corriere (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il vicedirettore Venanzio Postiglione intervista il vice presidente di Forza Italia. Il tema centrale è la partita del

Advertising

petergomezblog : Salvini stoppa la corsa di Draghi al Quirinale: “Non può abbandonare a lavori in corso” - NicolaPorro : L'introduzione dell'obbligo vaccinale per i 50enni non è un caso. Ed ha effetti sulla corsa al #Quirinale???? - Corriere : Quirinale e la corsa di Berlusconi: la diretta video con Antonio Tajani - Fragment_84 : RT @TCommodity: Gli 'esperti' vi diranno che i tassi in Italia (sui max luglio 2020) stanno salendo per il presunto nervosismo degli invest… - FrancescoTagli : RT @TCommodity: Gli 'esperti' vi diranno che i tassi in Italia (sui max luglio 2020) stanno salendo per il presunto nervosismo degli invest… -