Il capo dell’intelligence militare danese è in un grosso guaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lars Findsen è stato arrestato con l'accusa di avere passato diverse informazioni ai giornali, e rischia fino a 12 anni di carcere Leggi su ilpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lars Findsen è stato arrestato con l'accusa di avere passato diverse informazioni ai giornali, e rischia fino a 12 anni di carcere

Advertising

ilpost : Il capo dell’intelligence militare danese è in un grosso guaio - callmefree1 : Kazakistan: il tradimento, e l'arresto, del capo dell'intelligence - DanielaColi2 : Questa storia è qualcosa. Findsen, l'ex capo dell'intelligence danese, 'è stato in custodia per un mese... C'è stat… - DanielaColi2 : '[L'ex capo dell'intelligence danese] Lars Findsen è stato ... arrestato all'aeroporto di Copenaghen l'8 dicembre a… - nonnona23928040 : RT @guerrini193: ??A destra a fianco ai Biden è Karim Massimov, ex capo della intelligence kazaka. Massimov è stato arrestato per alto tradi… -

Ultime Notizie dalla rete : capo dell’intelligence Il capo dell’intelligence militare danese è in un grosso guaio Il Post