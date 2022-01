Djokovic, udienza ancora in corso. Il giudice: 'Cosa avrebbe potuto fare di più?' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si va per le lunghe, a Melbourne. L'udienza sul caso Djokovic, che dovrà decidere se il campione di nove Australian Open potrà restare sul suolo aussie o dovrà fare le valigie e tornare a casa, non è ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si va per le lunghe, a Melbourne. L'sul caso, che dovrà decidere se il campione di nove Australian Open potrà restare sul suolo aussie o dovràle valigie e tornare a casa, non è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alla vigilia dell'udienza, per il governo australiano Djokovic va respinto. L'infezione da Covid non è una motivazi… - Agenzia_Ansa : Djokovic: avviata in ritardo udienza online a Melbourne #ANSA - LiaCapizzi : @stanzaselvaggia Non è finita la farsa. Djokovic resta a Melbourne. Presentato ricorso: udienza lunedì. 'Novak è d… - Daniele_Manca : Djokovic, l’udienza: il giocatore può rimanere in Australia- #aggiornamenti su ?@Corriere? - Fabio_Carisio : NOVAK HA VINTO! Il Giudice Annulla la Decisione sul Visto e Condanna il Governo a pagare le Spese -