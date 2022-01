Corbo: “Lozano? Il Napoli sta ancora piangendo per i soldi spesi. Vi dico una cosa sul sostituto di Insigne” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Antonio Corbo ha parlato del Napoli di Spalletti. Il giornalista si è soffermato anche sul Insigne e Lozano. La sessione invernale di mercato ha già riservato qualche botto, come il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. A partire dal 1 luglio 2022, infatti, l’attuale capitano del Napoli andrà a giocare nel club canadese con cui ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2026. Antonio Corbo ai microfoni di radio Marte ha parlato del momento del Napoli soffermandosi anche su Insigne e Lozano: “Ieri del Napoli mi è piaciuta una cosa, anche se non ha giocato proprio benissimo: era una squadra equilibrata, ben distribuita in campo e c’erano tantissimi giocatori che erano dei precari e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 gennaio 2022) Antonioha parlato deldi Spalletti. Il giornalista si è soffermato anche sul. La sessione invernale di mercato ha già riservato qualche botto, come il passaggio di Lorenzoal Toronto. A partire dal 1 luglio 2022, infatti, l’attuale capitano delandrà a giocare nel club canadese con cui ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2026. Antonioai microfoni di radio Marte ha parlato del momento delsoffermandosi anche su: “Ieri delmi è piaciuta una, anche se non ha giocato proprio benissimo: era una squadra equilibrata, ben distribuita in campo e c’erano tantissimi giocatori che erano dei precari e ...

