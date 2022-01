Con 300 mila casi bisognerà pensare ai lockdown mirati, dice Pregliasco (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Con il bilancio dei contagi che si avvicina alla soglia dei 300 mila bisogna cominciare a pensare a lockdown mirati. È il monito di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore dell'Anpas, che si dice "preoccupato perché la tenuta degli ospedali comincia a scricchiolare". "I prossimi due mesi preoccupano. Nelle prossime 2 settimane si arriverà a 300 mila contagi al giorno, forse anche di più, perché vedremo l'effetto della ripresa delle attività". Pregliasco, intervistato da 'Un giorno da pecora,', dice che non avrebbe riaperto le scuole in un momento così delicato. "Le avrei tenute chiuse per un'altra quindicina di giorni. Quando arriveremo a 3/400 mila contagi è possibile che si pensi a dei ... Leggi su agi (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Con il bilancio dei contagi che si avvicina alla soglia dei 300bisogna cominciare a. È il monito di Fabrizio, virologo e direttore dell'Anpas, che si"preoccupato perché la tenuta degli ospedali comincia a scricchiolare". "I prossimi due mesi preoccupano. Nelle prossime 2 settimane si arriverà a 300contagi al giorno, forse anche di più, perché vedremo l'effetto della ripresa delle attività"., intervistato da 'Un giorno da pecora,',che non avrebbe riaperto le scuole in un momento così delicato. "Le avrei tenute chiuse per un'altra quindicina di giorni. Quando arriveremo a 3/400contagi è possibile che si pensi a dei ...

