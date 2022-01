Belen Rodriguez, capelli spettinati e bikini colorato: su Instagram è una dea (Di lunedì 10 gennaio 2022) capelli spettinati, bikini perfetto per le sue forme e una posa da vera diva: è Belen Rodriguez in una foto pubblicata su Instagram, meravigliosa come sempre. Sotto l’occhio dei riflettori dall’inizio della sua carriera, tra alti e bassi, questa volta per Belen sembra essere un periodo di continue voci presunte o insinuazioni di vario tipo. La showgirl argentina, però, reagisce nel migliore dei modi, ovvero mostrandosi sempre sorridente e in forma, senza lasciare mai una piccola soddisfazioni a chi spera di vederla in un periodo buio. Belen Rodriguez, una dea nello scatto su Instagram Non che avessimo dei dubbi, ma Belen Rodriguez anche questa volta è riuscita a spiazzare con una ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 gennaio 2022)perfetto per le sue forme e una posa da vera diva: èin una foto pubblicata su, meravigliosa come sempre. Sotto l’occhio dei riflettori dall’inizio della sua carriera, tra alti e bassi, questa volta persembra essere un periodo di continue voci presunte o insinuazioni di vario tipo. La showgirl argentina, però, reagisce nel migliore dei modi, ovvero mostrandosi sempre sorridente e in forma, senza lasciare mai una piccola soddisfazioni a chi spera di vederla in un periodo buio., una dea nello scatto suNon che avessimo dei dubbi, maanche questa volta è riuscita a spiazzare con una ...

infoitcultura : Belen Rodriguez si arrabbia dalle vacanze, la risposta della show girl: “Dov'è il tuo cervello” - infoitcultura : Lavezzi risponde alle voci di gossip: “Belen Rodriguez? Non mi rompete i c******i!” - infoitcultura : Lavezzi-Belen Rodriguez, tutta la verità sul flirt! C’è l’annuncio UFFICIALE - infoitcultura : Belen Rodriguez in Uruguay baciata dal sole e da Lavezzi? Il Pocho sbotta - infoitcultura : Belen Rodriguez, flirt con un ex calciatore: arriva la risposta social dell’interessato -