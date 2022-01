Ascolti Tv di ieri 9 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ascolti Tv di ieri 9 gennaio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 9 gennaio per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’Access Prime Time e Preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime Time e in quella Preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. Ascolti TV ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022)Tv di: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 9per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 9 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - MariasoleEvens1 : come si fa a parlare di ascolti rispetto alla TV generalista!! Un programma che della SPECIFICITÀ ha fatto la sua f… - YellowLorca : Le persone che sostengono che ieri le repliche di #DragRaceItalia su Nove e Real Time siano state un flop per gli a… - Gracy07129915 : RT @leogin83: ???Gli ascolti di #DragRaceItalia di ieri sera Sul Nove 197.000 spettatori (share 0,8%) Su Real Time 353.000 spettatori (shar… - Sbechemia2 : Ieri ho rivisto con piacere DR, non commento gli ascolti perché su real time non ha senso. Guardo spesso quella ret… -